Задержали заключенного, сбежавшего из харьковской больницы

Сотрудники правоохранительных органов задержали заключенного, который 26 декабря 2012 года, находясь на лечении в Харьковской городской клинической больнице №2, сбежал из-под стражи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

Как сообщал УНИАН, утром 26 декабря из харьковской больницы сбежал заключенный, доставленный из следственного изолятора для проведения операции.

По данным пресс-службы прокуратуры Харьковской области, 43-летний мужчина с 13 июня 2012 года находился под стражей в Харьковском следственном изоляторе по обвинению в мошенничестве и подделке документов. Для проведения операции его доставили в медзаведение 24 декабря.

Было возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 393 Уголовного кодекса Украины (побег из места лишения свободы или из-под стражи).

Кроме того, прокуратура Московского района Харькова по факту побега заключенного возбудила уголовное производство по ч. 1 ст. 367 УК Украины (служебная халатность) в отношении служебных лиц следственного изолятора.