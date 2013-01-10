Луганщина: 2 человека погибли из-за отравления угарным газом
17:08, 10 января 2013Новости регионов
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Нарушение вытяжной вентиляции
10 января в г. Рубежное (Луганская область) в одной из квартир жилого дома были найдены погибшие мужчина, в 1982 г. р., и женщина,1979 г. р., сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным данным, они отравились угарным газом из-за нарушения вытяжной вентиляции.
На место происшествия выезжали спасатели, медики, милиция.
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