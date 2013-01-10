На Хмельниччине откроют НИИ судэкспертиз

Вскоре в городе Хмельницкий будет открыто Хмельницкое отделение Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, соответствующий приказ подписал министр юстиции Александр Лавринович.

В течение двух месяцев, согласно приказу, должны быть приняты организационные меры по материально-техническому обеспечению деятельности института.

Создание такого учреждения в Хмельницкой области позволит сосредоточить квалифицированные экспертные кадры на местах, обеспечить потребность правоохранительных органов, судов региона, а также рядовых граждан в проведении судебных экспертиз. Основной задачей деятельности отделения станет проведение экспертиз по уголовным, гражданским, хозяйственным, административным делам, делам об административных нарушениях и при исполнительном производстве.

В настоящее время из-за отсутствия в регионе специализированного экспертного учреждения правоохранительные органы и суды области назначают значительное количество судебных экспертиз в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз. При этом количество экспертиз постоянно увеличивается.

В настоящее время в системе Министерства юстиции функционируют 7 институтов судебных экспертиз - в Киеве, Днепропетровске, Донецке, Львове, Одессе, Харькове, Симферополе, а также 13 отделений этих учреждений - в Виннице, Луцке, Житомире, Кировограде, Луганске, Николаеве, Полтаве, Севастополе, Сумах, Тернополе, Херсоне, Черкассах и Чернигове. К сфере управление Минюста относится также единственный в Украине Научно-исследовательский центр судебной экспертизы по вопросам интеллектуальной собственности.