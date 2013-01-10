В городе Смела на автостанции обнаружили гранату времен войны

В Черкасской области в городе Смела утром 9 января на территории междугородной автостанции обнаружили гранату Ф-1 времен Второй мировой войны.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМЧС в Черкасской области, около 10.30 спасателям поступила информация о найденной гранате на территории автостанции.

Пиротехническая служба аварийно-спасательного отряда спецназначения, прибывшая для ликвидации опасной находки, идентифицировала взрывоопасный предмет как гранату Ф-1 времен Второй мировой войны.

Боеприпас лежал в снегу между зданием автостанции и магазином. Гранату вывезли в безопасное место и уничтожили путем контролируемого подрыва.

Это первый взрывоопасный предмет, обнаруженный в Черкасской области в 2013 году.