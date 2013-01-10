В Евпатории горел детский оздоровительный центр

Вчера в 23.50 в Евпатории на территории летнего детского оздоровительного центра «Смена» в двухэтажном здании жилого корпуса (1939 года постройки площадью 600 кв. м) на первом этаже возник пожар.

В 5.30 подразделениями пожарно-спасательной службы пожар локализован на площади 400 кв. м, сообщает сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Ликвидация пожара продолжается. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного территориального управления МЧС в Крыму.