В Харькове из-за "заминирования" поезда эвакуировали 600 пассажиров

В Харькове из-за ложного сообщения о заминировании поезда сообщением «Кисловодск-Москва», который находился на Южном вокзале, было эвакуировано около 600 пассажиров.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ в Харьковской области, анонимный звонок о заминировании пассажирского поезда поступил от неизвестного на телефон спецлинии «112» сегодня, 9 января.

К Южному вокзалу прибыли сотрудники СБУ, милиции, взрывотехнической и кинологической служб. В ходе осмотра поезда было эвакуировано около 600 пассажиров. Работники правоохранительных органов тщательным образом проверили вагоны, но никаких взрывных устройств не обнаружили.

В течение часа сотрудники СБУ и МВД на транспорте установили человека, звонившего по телефону. Им оказался 30-летний пассажир указанного поезда, гражданин другого государства. Злоумышленник признал свою вину и объяснил, что сделал анонимный звонок из собственного телефона из хулиганских побуждений.

Органами МВД начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности). При совершении такого преступления закон предусматривает среди других наказаний ограничение свободы сроком до 5 лет, сообщили в пресс-центре.