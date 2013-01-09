В столице уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога

В Киеве уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога в 2,2 раза.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на информацию Главного управления Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

При этом показатель эпидпорога для одной недели в Киеве составляет 86,9 на 10 тыс. населения.

В общей сложности, по данным СЭС, с 31 декабря 2012 года до 7 января 2013 года ОРВИ в Киеве заболели 11090 человек. По состоянию на 8 января среди пациентов с респираторными заболеваниями – грипп не выявлен.

В КГГА также напоминают, что с целью предотвращения заболеваемости гриппом в эпидсезон 2012-2013 гг. был определен перечень амбулаторно-поликлинических учреждений для проведения вакцинации против гриппа жителям столицы.

Так, лицам, которые изъявили желание прививаться против гриппа, врачи выписывают рецепт на вакцину. Вакцинация осуществляется препаратом Ваксигрипп (производство Франция; ориентировочная стоимость 77,16 грн) и Инфлувак (производство Нидерланды; ориентировочная стоимость 87,37 грн). Приобрести вакцину можно в аптечных пунктах КП «Фармация», расположенных непосредственно в поликлиниках, отмечается в сообщении.