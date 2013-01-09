В Полтаве спасли 12-летнего парня, который провалился в пруд

В Полтаве спасен 12-летний парень, который на пруду попал в лунку.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, 8 января в 15:15 на пункт связи государственной пожарно-спасательной части №1 города Полтавы поступило сообщение, что парень, 2001 года рождения, провалился в лунку на пруду.

Оказалось, что дети вышли на лед и устроили состязания по катанию на льду. Во время игры один из мальчиков провалился одной ногой в лунку, которую использовали рыбаки. Товарищи мальчика позвонили по телефону спасателям и попросили о помощи.

До прибытия подразделения парень находился одной ногой в проруби и самостоятельно не мог выбраться. Спасатели извлекли потерпевшего и доставили его по месту жительства.