Власти Киева планируют модернизировать 20 детсадов

В Киеве в течение 2013 года обновят и модернизируют 20 дошкольных учебных заведений коммунальной формы собственности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на соответствующее распоряжение председателя КГГА Александра Попова.

Так, в текущем году запланировано обновить и улучшить материально-техническую базу 20 столичных детсадов и увеличить их мощность в общей сложности на 1 тысячу 750 мест. Таким образом, уже до конца текущего года около 4 тыс. маленьких киевлян смогут посещать обновленные дошкольные учебные заведения, отметили в КГГА. Пока составлен перечень таких заведений и начата организационная работа.

Кроме того, в 2013 году в детских садах столицы возобновят работу 80 групп общим количеством свыше 1,5 тыс. детей.

При этом в КГГА напомнили, что в прошлом году в детсадах столицы на 3075 мест стало больше. Для детей дошкольного возраста возобновили работу 10 дошкольных учебных заведений, которые долгое время не работали, а также 84 группы в работающих детсадах.

Также в Департаменте образования и науки, молодежи и спорта информируют, что продолжается введение «Электронной системы записи в дошкольные учебные заведения». В настоящее время она работает в Оболонском районе (www.dnz.kiev.ua), а в Печерском и Дарницком районах состоялся тестовый запуск системы онлайн-регистрации детей. На полную мощность электронная система записи детей во всех детских садах столицы начнет работать уже в первой половине 2013 года, говорится в сообщении.