Львов: в котельной университета произошел взрыв газа

Сегодня, 9 января, в 05.25 во Львове на территории академического городка Национального университета «Львовская политехника» (ул. Устияновича, 5) произошел взрыв газовоздушной смеси в помещении котельной, расположенной за главным корпусом вуза.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник пресс-центра Управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций во Львовской области Павел Василенко, в результате взрыва газовоздушной смеси возник пожар в помещении котельной. На момент прибытия подразделов МЧС пожар охватил площадь 650 кв. м.

В 06.51 пожар был ликвидирован.

Погибших в результате взрыва газа и пожара нет. В больницу скорой помощи Львова с травмами был госпитализирован 64-летний оператор котельной.

К ликвидации пожара привлекалось 16 единиц техники и 86 пожарных.

Как сообщил П.Василенко, в результате пожара повреждено технологическое оборудование котельной и крыша. К котельной подключены 17 учебных корпусов НУ «Львовская политехника», которые остались без отопления.

Специальная комиссия решает вопрос относительно возможности восстановления теплоснабжения академгородка НУ «Львовская политехника».

Как сообщили УНИАН во Львовском городском совете, в связи с пожаром не курсировали троллейбусы № 2, 9, 10, 13. На данное время движение электротранспорта восстановлено.

Все обстоятельства взрыва газовоздушной смеси в котельной НУ «Львовская политехника» расследуются.