В Одесской области проведут общий медицинский осмотр детей

В Одесской области в этом году проведут общий медицинский осмотр детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, медицинский осмотр детей будет проходить в рамках программы социально-экономического развития региона по аналогии прошлогоднего осмотра взрослого населения, которое доказало свою эффективность.

По словам начальника профильного управления областной государственной администрации Михаила Бартко, это позволит получить общую картину состояния здоровья детского населения, а маленьким пациентам и их родителям получить квалифицированные консультации ведущих специалистов без надобности выезда в районные и областные центры.

По словам М.Бартко, осматривать детей будут мобильные бригады профильных специалистов, которые будут выезжать в каждый из районов Одесской области. На это, по информации управления здравоохранения, планируется выделить более 1 млн грн.