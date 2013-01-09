На Николаевщине перевернулся автобус с 37 пассажирами

8 января в 15.10 в оперативно-диспетчерскую службу Территориального управления МЧС в Николаевской области от одного из свидетелей происшествия поступило сообщение о том, что возле с. Троицкое Новоодесского района в результате ДТП перевернулся набок пассажирский автобус «Эталон».

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, автобус двигался по маршруту «Вознесенск-Николаев». В автобусе вместе с водителем находились 37 человек. Трех пассажиров, которые получили незначительные травмы, забрала скорая медицинская помощь. Остальные граждане отказались от предоставления медицинской помощи, и были доставлены до конечных пунктов назначения попутным транспортом.

Автобус планируется поднять силами предприятия, на балансе которого он находится.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственного предприятия «Николаевоблавтодор» и скорой медицинской помощи.