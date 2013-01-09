Буковина: мужчина из-за взрыва петарды получил травму глаз

В Черновицкой области мужчина из-за взрыва петарды получил травму глаз.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сегодня, 8 января, в 06:25 в приемное отделение Сторожинецкой центральной районной больницы попал житель города Сторожинец, 1969 г.р. с ранением обоих глаз.

Как выяснилось, травму он получил в результате взрыва петарды. Пострадавший направлен в офтальмологическое отделение областной больницы в Черновцах. Состояние пострадавшего - средней тяжести.