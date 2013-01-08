Одесчина: из снежных заносов вытащили 12 автомобилей

В Одесской области 7-8 января спасатели МЧС вытащили из снежных заносов 12 автомобилей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС Украины в Одесской области, из-за продолжительных снегопадов на дорогах возникло множество снежных заносов, в которые застревает грузовой и пассажирский транспорт. В течение 7-8 января спасатели МЧС освободили из снежных заносов в Котовском, Савранском, Красноокнянском и Кодымском районах 12 легковых и грузовых авто, в которых находились 37 человек.

В частности, автотрассе возле села Вишневое Татарбунарского района сотрудники МЧС вытащили из сугробов рейсовый автобус Mercedes Sprinter, в котором ехали десять пассажиров. Никто не пострадал.

В настоящее время расчищают снежные заносы на дорогах Одесской области 147 работников Службы автомобильных дорог и 101 единица техники, подытожили в облМЧС.

Затруднено автомобильной движение и в Одессе, где из-за гололеда и несвоевременной уборки снега образовались огромные пробки на Николаевской дороге и других городских автотрассах. Тысячи жителей северной части города тратят на то, чтобы добраться в центр города и обратно по 1,5-2 часа.