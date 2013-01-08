В Донецкой области муж до смерти избил свою 43-летнюю жену

В поселке городского типа Мангуш Першотравневого района Донецкой области 36-летний муж до смерти избил свою 43-летнюю жену.

Как сообщили УНИАН сегодня в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, вчера по месту своего проживания в доме по ул. Советской в пгт Мангуш без явных признаков насильственной смерти был найден труп 43-летней женщины. Согласно выводу судмедэкспертизы было установлено, что причиной смерти последней стала закрытая тупая травма живота с разрывом селезенки, внутрибрюшным кровотечением.

Работниками уголовного розыска был установлен и задержан 36-летний раньше судимый муж потерпевшей, который в результате ссоры руками и ногами нанес несколько ударов в живот жене, причинив телесные повреждения, от которых последняя скончалась. Мера пресечения задержанному избирается.