В Киеве произошел пожар в ветеринарной больнице
12:23, 08 января 2013Новости регионов
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Погибло пятеро животных
В Киеве во время пожара в подвальном помешении ветеринарной больницы, находящейся на территории санитарно-эпидемиологической станции Минздрава Украины по ул. Ярославская, 41, погибло пятеро животных.
Как сообщает Главное территориальное управление МЧС Украины в г. Киеве, сообщение о пожаре поступило в оперативно-координационный центр 7 января в 03.25.
Сразу после поступления сигнала о пожаре на место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения. Во время тушения пламени они нашли тела пяти погибших животных. Огнем также была повреждена мебель, оконная рама, входные двери, закопчены стены и потолок.
Причина пожара и убытки устанавливаются.
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