В Симферополе трое в масках ограбили гипермаркет

Трое неизвестных в масках ограбили гипермаркет сети Metro Cash&Carry, который расположен при въезде в Симферополь.

Как сообщила корреспонденту УНИАН сотрудник пресс-службы главного управления МВД в Крыму Ольга Богославская: «В ночь на 6 января трое в масках, угрожая похожим на пистолет предметом, забрали более 20 тысяч гривен».

Она отметила, что инцидент, подпадает под часть 2 статьи 187 Уголовного кодекса Украины - «разбой, совершенный группой лиц».

Сотрудник пресс-службы сказала также, что милиция активно ищет грабителей. «Есть определенные наработки», - заявила О.Богославская.