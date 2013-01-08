Черниговщин: трое человек получили ожоги из-за взрыва котла

В Черниговской области трое человек получили ожоги из-за разгерметизации отопительного котла в сауне.

Как сообщает территориальное управление МЧС в Черниговской области, 8 января в 00:50 в оперативно-координационный центр поступило сообщение о чрезвычайном происшествии в бане в г. Мена, в кафе "МонАни". По предварительным данным, в помещении сауны произошла разгерметизация отопительного котла, вследствие чего ожоги кипятком и паром 70-80% тела получили юноши 1989 г. р. и девушка 1990 г. р.

Все пострадавшие доправлены в реанимационное отделение Менской центральной районной больницы. Состояние потерпевших тяжелое.

На момент взрыва в сауне находилось около 10 людей, при этом пострадали только те молодые люди, которые на момент взрыва находились в парной.

Предварительная причина происшествия - нарушение правил эксплуатации оборудования, которое привело к созданию избыточного давления в котле.

По факту происшествия правоохранительные органы проводят проверку.