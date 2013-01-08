Тернопольщина: три человека отравились угарным газом
10:02, 08 января 2013Новости регионов
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Неисправность газового котла
В Тернопольской области три человека отравились угарным газом.
Как сообщили УНИАН в центре пропаганды областного управления МЧС, инцидент произошел ночью в селе Трибуховцы Бучачского района.
Все пострадавшие (1974, 1997 и 2000 гг. рождение) госпитализированы в реанимационное отделение Бучачской районной клинической больницы.
Предварительная причина отравления – неисправность газового котла.
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