Тернопольщина: три человека отравились угарным газом

Неисправность газового котла

В Тернопольской области три человека отравились угарным газом. Как сообщили УНИАН в центре пропаганды областного управления МЧС, инцидент произошел ночью в селе Трибуховцы Бучачского района. Все пострадавшие (1974, 1997 и 2000 гг. рождение) госпитализированы в реанимационное отделение Бучачской районной клинической больницы. Предварительная причина отравления – неисправность газового котла.

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