Днепропетровщина: родители осуждены за попытку продать ребенка
2008 года рождения
Апелляционный суд Днепропетровской области оставил без изменений приговор Заводского районного суда Днепродзержинска, которым родители, из корыстных побуждений пытавшиеся продать собственного ребенка, осуждены к 8 годам лишения свободы.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
Родители разместили объявление о продаже сына 2008 года рождения на одном из днепропетровских телеканалов, но не довели свое намерение до конца из-за вмешательства правоохранительных органов.
В отношении супругов было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 15 и ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (незавершенное покушение на торговлю людьми, совершенное в отношении малолетнего).
Приговор Заводского райсуда родители пытались обжаловать, подав апелляционную жалобу, но государственным обвинителем было доказано, что мера наказания полностью отвечает тяжести преступления осужденных.