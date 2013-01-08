Днепропетровщина: родители осуждены за попытку продать ребенка

Апелляционный суд Днепропетровской области оставил без изменений приговор Заводского районного суда Днепродзержинска, которым родители, из корыстных побуждений пытавшиеся продать собственного ребенка, осуждены к 8 годам лишения свободы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Родители разместили объявление о продаже сына 2008 года рождения на одном из днепропетровских телеканалов, но не довели свое намерение до конца из-за вмешательства правоохранительных органов.

В отношении супругов было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 15 и ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (незавершенное покушение на торговлю людьми, совершенное в отношении малолетнего).

Приговор Заводского райсуда родители пытались обжаловать, подав апелляционную жалобу, но государственным обвинителем было доказано, что мера наказания полностью отвечает тяжести преступления осужденных.