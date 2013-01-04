В Киеве водитель не оказал помощь женщине, выпавшей из автобуса

В Киеве задержан водитель, который не оказал помощь женщине, выпавшей из его автобуса и ударившейся при этом головой об асфальт.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Управления ГАИ г. Киева, инцидент произошел 3 января около 16 часов на улице Вербицкого в Дарницком районе. Из салона автобуса МАЗ, который двигался по маршруту №45, выпала пожилая женщина, ударившись при этом головой об асфальт. А случилось это потому, что водитель, вопреки требованиям правил, начал движение, не убедившись, что двери салона закрыты, отметили в ГАИ. Люди, которые стояли на остановке, сразу бросились на помощь пострадавшей. А водитель, как будто ничего не случилось, продолжил движение по маршруту, хотя, в соответствии с п. 2.10 Правил дорожного движения, он должен был остановить транспорт, оставаться на месте происшествия, оказать помощь пострадавший и сообщить об этом в милицию.

Граждане, которые находились на остановке, вызвали скорую помощь и обратились в милицию. Пострадавшую госпитализировали, а ориентировка на автобус, водитель которого скрылся с места ДТП, была немедленно передана всем постам ГАИ. Вскорости инспекторы ГАИ Дарницкого района задержали тот же автобус, но уже с другим водителем. Как выяснилось, нарушитель сдал смену и отправился по своим делам. Его быстро разыскали и доставили в Дарницкое райуправление милиции. На вопрос, почему он покинул место происшествия, нарушитель ответил, что женщина от его помощи отказалась.

Начато расследование этого случая.