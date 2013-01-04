Донеччина: два мальчика провалились под лед

В Славянске Донецкой области два мальчика провалились под лед, один из них погиб.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области, 2 января в 15.45 в Славянске из пруда местный житель вытащил двух детей, которые провалились под лед. 10-летний мальчик с переохлаждением был госпитализирован в детское отделение Центральной городской больницы, а 9-летнего мальчика вытащили из воды без признаков жизни.

Работники МЧС еще раз обратились ко всем жителям с просьбой быть крайне осторожными во время пребывания на льду, ни в коем случае не разрешать детям самостоятельно, без надзора взрослых, выходить на лед.