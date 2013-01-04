Харьковщина: автопарк «скорой» пополнился новыми реанимобилями

Автопарк экстренной медицинской помощи Харьковской области пополнился новыми реанимобилями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, сегодня в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф заместитель губернатора Игорь Шурма вручил водителям Службы экстренной медицинской помощи (ЭМП) ключи от современных автомобилей «скорой помощи».

Автопарк пополнили 9 современных автомобилей скорой медицинской помощи на общую сумму 5, 9 млн грн., из них 4 - автомобили класса «В» и 4 высочайшего класса «С» «реанимобиль» отечественного производителя специальных автомобилей фирмы «КРАС» (г. Киев ).

По словам И.Шурма, техника закуплена за счет субвенции из государственного бюджета на приобретение автотранспорта. Еще 1 автомобиль АШМД-С-4/1 (Renault Master) стоимостью 850 тыс. грн получены в рамках централизованных мероприятий от центральных органов власти.

«На сегодня Служба экстренной медицинской помощи имеет 244 специализированных автомобили, но более 95% из них исчерпали свой ресурс и требуют полного обновления с переходом на новые современные в техническом и функциональном отношении модели», - сказал в своем комментарии И.Шурма.

По его словам, в 2013 году Харьковская область рассчитывает получить средства на закупку примерно 70 автомобилей экстренной медицинской помощи. В бюджете на 2013 год на эти цели предусмотрена субвенция также в размере 19 млн грн., и этого достаточно, чтобы укомплектовать бригады экстренной помощи всем необходимым.

По его информации, на содержание Службы ЭМП Харьковской области из государственного бюджета выделено 165 млн грн. Но эта цифра еще будет пересматриваться.

Справка УНИАН. Автомобиль экстренной скорой медицинской помощи класса «В» создан на базе шасси PEUGEOT Boxer, предназначен для транспортировки больного или пострадавшего и снабжен оборудованием для проведения мониторирования состояния пациента и его лечения во время движения с помощью современного оборудования.

Автомобиль скорой медицинской помощи класса «С» создан на базе шасси Mercedes-Benz Sprinter и предназначен для транспортировки и осуществления осложненного ухода и наблюдения за пациентом с предоставлением ему экстренной медицинской помощи. Он дополнительно оснащен аппаратами искусственной вентиляции легких для взрослых и детей с режимом контролируемой вентиляции, контролем давления конца выдоха, создает условия для большего насыщения крови кислородом и возможностью подачи кислородно-воздушной смеси, а также чистого кислорода.

Специализированные автомобили класса «В» и «С» соответствуют национальному стандарту Украины и полностью подготовлены для обеспечения экстренных выездов с оказанием медицинской помощи и проведением интенсивной терапии силами специалистов бригады, в том числе при прибытии на место происшествия и во время последующей транспортировки.