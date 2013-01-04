В Макеевке 23-летний парень зарезал 26-летнего соперника

В Макеевке Донецкой области «по горячим следам» задержан 23-летний злоумышленник, который зарезал своего 26-летнего соперника, нанеся ему 13 ножевых ранений.

Об этом УНИН сообщили в пресс-службе Мкеевского горуправления милиции.

В сообщении отмечается, что 29 декабря около 23.00 в дежурную часть Советского райотдела милиции Макеевки позвонила 24-летняя девушка и сообщила о совершении тяжкого преступления, свидетелем которого она оказалась. На месте происшествия участники следственно–оперативной группы обнаружили труп 26-летнего мужчины с многочисленными ножевыми ранениями.

Сотрудниками милиции был задержан подозреваемый - ранее судимый за тяжкие преступления 23-летний житель Макеевки, который в содеянном сознался. Как выяснилось, мужчины были знакомы и между ними ранее возникали конфликты, так как подозреваемый оказывал знаки внимания сожительнице убитого.

Правоохранителями было установлено, что в тот вечер подозреваемый провожал девушку домой, а ее сожитель вышел на улицу и увидел их вместе.

Между мужчинами завязалась драка, и 23-летний достал нож и нанес своему сопернику 13 ножевых ранений, от которых последний скончался на месте.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), которая предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.