В Киевской области горела сельская школа
11:38, 04 января 2013Новости регионов
0
В Киевской области горела сельская школа.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 января в 22:19 в оперативно-диспетчерскую службу Сквирского района поступило сообщение о загорании в сельской школе села Пищики.
На место происшествия срочно выехали подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сквирского и Белоцерковского районов.
По прибытии было установлено, что горит подсобное помещение школы. Благодаря пожарникам удалось не допустить распространения огня на соседние помещения. Причина и убытки устанавливаются.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter