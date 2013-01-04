В Киевской области горела сельская школа.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 января в 22:19 в оперативно-диспетчерскую службу Сквирского района поступило сообщение о загорании в сельской школе села Пищики.

На место происшествия срочно выехали подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сквирского и Белоцерковского районов.

По прибытии было установлено, что горит подсобное помещение школы. Благодаря пожарникам удалось не допустить распространения огня на соседние помещения. Причина и убытки устанавливаются.