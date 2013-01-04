Житомирщина: после получения ожогов умер 4-летний мальчик

Житомир. 3 января. УНИАН. В Брусилове Житомирской области умер 4-летний мальчик, родители которого после получения ребенком ожогов не обратились к медикам.

Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей УМВД Украины в Житомирской области, 1 января в 9 утра в Брусиловский райотдел УМВД Украины в Житомирской области поступило сообщение о том, что по месту жительства умер 4-летний мальчик. На место события выехала следственно-оперативная группа райотдела.

Как рассказала УНИАН руководитель Отдела общественных связей областного УМВД Алла Ващенко, по предварительным данным, 30 декабря 2012 года около 22.00 мальчик дома пролил на себя кипяток, получив серьезные ожоги тела - ног и туловища. Однако родители ребенка не обратились к медикам и стали, по их словам, самостоятельно обрабатывать раны ребенка. "Мальчик умер 31 декабря, за предварительному заключению экспертов, причиной смерти стали ожоги тела ребенка 1-2 степеней", - сообщила А.Ващенко.

В семье 28-летнего отца и 25-летней матери растут еще четверо детей, семья относится к так называемым кризисным.

1 января этого года милиция по факту смерти ребенка начала уголовное производство. Проводится досудебное расследование, назначено судебно-медицинское исследование для установления точной смерти ребенка.