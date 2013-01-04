Тернопольщина: во время копания могилы обнаружили авиабомбу

В Тернопольской области во время копания могилы обнаружили 100-килограммовую фугасную авиабомбу времен Второй мировой войны.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, инцидент произошел вчера в селе Пишковцы Бучачского района. Люди сразу же вызвали спасателей.

Специалисты группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда Территориального управления МЧС Украины в Тернопольской области на месте находки обнаружили и изъяли авиабомбу ФАБ-100. Проводится тщательное обследование прилегающей территории.

Справка УНИАН. При сбросе с высоты 2 км бомбы ФАБ-100 в грунте образовывалась воронка диаметром 4,8 м и глубиной 1,7 м объемом 10 куб. м. Осколки после взрыва обеспечивали сплошное поражение в радиусе 50 м, пробивали броню толщиной 4 см на расстоянии 3 м и толщиной 1,5 см на расстоянии 15 м от места взрыва.