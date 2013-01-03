В Луганске горела детская карусель, расположенная рядом с центральной новогодней елкой.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 января в 17:48 в Луганске вблизи центральной новогодней елки, расположенной на Театральной площади, в результате неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц произошло возгорание легковоспламеняющихся украшений детской механической карусели.

До прибытия пожарно-спасательного подразделения возгорание ликвидировано работницей, обслуживающей аттракцион.

Огнем повреждены качели. В результате возгорания никто не пострадал.