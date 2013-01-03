Полтавщина: умерла 19-летняя девушка, подавившись бананом

В Полтавской области 1 января 2013 года скончалась 19-летняя девушка, которая была госпитализирована 22 декабря прошлого года после участия в конкурсе на быстрое поедание банана в одном из кафе города Гребенки.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Полтавской области.

По их данным, 22-го декабря в Гребенковскую центральную районную больницу непосредственно из кафе без сознания была доставлена 19-летняя девушка. Первоначально врачи установили диагноз - асфиксия (девушка якобы подавилась бананом).

Как установили работники милиции, во время отдыха в одном из кафе г. Гребенка девушка приняла участие в конкурсе на самое быстрое поедание банана. По свидетельствам некоторых очевидцев, во время игры девушка, вроде бы, подавилась бананом, в результате чего ей стало плохо. Однако впоследствии, после тщательного обследования пациентки специалистами из областного центра, прибывших на помощь местным врачам, стало известно, что девушка не подавилась бананом, а получила серьезные ожоги, в результате вдыхания высокотемпературных паров алкоголя (возможно, после употребления спиртного напитка "самбуки", которым, по свидетельствам некоторых посетителей заведения, она запила банан).

24 декабря девушку перевезли в реанимационное отделение Полтавской областной клинической больницы. Однако, несмотря на все старания медицинских работников, спасти ей жизнь не удалось. Полученные повреждения оказались несовместимыми с жизнью и 1 января 2013 девушка умерла.

Правоохранители по данному факту проводят тщательную проверку.

Девушка была сиротой, у нее остался старший брат. Сегодня ее похоронят.