В Черкасской области на сахарном заводе погиб наладчик

В Черкасской области в Корсунь-Шевченковском районе на территории Селищанского сахарного завода в результате несчастного случая погиб работник завода.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМЧС в Черкасской области, наладчик линии по переработке сахарной свеклы во время обхода 1 января около 9 часов упал в открытый люк бункера, где его засыпало 5 тоннами свеклы. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Территориальным управлением Госгорпромнадзора в Черкасской области создана комиссия по специальному расследованию несчастного случая со смертельным исходом. Проводится расследование.