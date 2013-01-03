В Оболонском районе Киева реконструируют три поликлиники.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на соответствующее распоряжение КГГА от 29 декабря 2012 года.

Запланировано, в частности, осуществить работы по реконструкции кровли и утеплению фасадов в центральной районной поликлинике по ул. Маршала Тимошенко, 14; детской поликлинике №2 по тому же адресу и центральной районной детской поликлинике по ул. Северная, 4-а.

Согласно документу, заказчиком выполнения работ определена Оболонская райгосадминистрация, которая обязана получить выходные данные на проектирование объектов реконструкции, обеспечить разработку проектно-сметной документации, определить генеральные проектные и подрядные организации и тому подобное.

В распоряжении отмечается, что при заключении договоров подряда на выполнение строительных работ заказчик должен предусмотреть условия относительно предоставления подрядчиками гарантий качества и установить гарантийные сроки эксплуатации.