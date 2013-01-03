Киев: в Новогодние праздники пожарные спасли 5 человек

В Новогодние праздники столичные пожарные спасли 5 человек и обнаружили 1 погибшего.

Об этом информирует пресс-служба Главного территориального управления МЧС в г. Киеве.

Так, был спасен водитель грузовика Volvo, который отравился угарным газом во время гашения возгорания, случившегося из-за короткого замыкания электропроводки в его автомобиле. Инцидент произошел 31 декабря в 04:30 на ночной стоянке по ул. Новопироговская, 58. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию больницы №5. В результате пожара салон и кабина автомобиля выгорели полностью.

Другой случай, который привел к отравлению угарным газом и ожогам тела, случился в тот же день в 13:40. В одноэтажном частном жилом доме по ул. Федьковича, 3, в одной из квартир на кухне возник пожар. На место пожара немедленно прибыло пожарно-спасательное подразделение. Одно отделение гасило пламя, другое – проводило разведку, во время которой были спасены два человека. 62-летний владелец квартиры получил ожоги 1-2 степени 8% тела, ожоги глаз и отравился продуктами горения. Его госпитализировали в больницу №2, в отделение шоковой реанимации. А 25-летнюю девушку доставили в больницу скорой медицинской помощи в отделение токсикологии. Огнем уничтожена кухонная мебель, холодильник, закопчены стены и потолок, сгорело и разобрано 15 кв м кровли дома.

Следующий вызов о пожаре на пункт связи «101» поступил через два часа. В 4-этажном жилом доме по ул. Стельмаха,12-а, в двухкомнатной квартире горел матрас. Во время гашения пожара было обнаружено тело 50-летнего хозяина квартиры без признаков жизни.

1 января в 19:10 голосеевские спасатели гасили мусор на площади 4 кв м в металлическом вспомогательном сооружении, расположенном во дворе 17-этажного жилого дома по ул. Маршала Якубовского, 4. Мешали гашению пламени закрытые двери, которые пришлось открывать при помощи бензореза. Попав внутрь здания, пожарные спасли мужчину. Они вывели пострадавшего на свежий воздух и передали его врачам скорой медицинской помощи.

В тот же день в 22:33 возник пожар в девятиэтажном жилом доме по бульвару Амвросия Бучмы, 1, на шестом этаже в квартире на кухне. Во время гашения огня пожарные спасли женщину, которая получила ожоги 1-2 степени 9% тела и отравилась продуктами горения. Она была госпитализирована в больницу №2, в отделение шоковой реанимации.

А в ночь на 2 января в 18-этажном жилом доме по ул. Драгоманова, 8-б, в квартире на пятом этаже горел балкон. Причиной пожара стал занос постороннего источника возгорания с последующим горением. Из-за неосторожного пользования пиротехникой, огнем уничтожены бытовые вещи на площади 2 кв м, закопчены стены и потолок помещения. Пострадавших и жертв нет.