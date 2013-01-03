В Донецке госпитализированы гражданин Турции и местный житель

В Донецке из-за неосторожного обращения с пиротехникой в больницу с серьезными травмами были госпитализированы гражданин Турции и местный житель.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, 1 января в Киевский райотдел милиции г. Донецка поступило два сообщения из больницы об оказании медицинской помощи, пострадавшим при запуске новогодних фейерверков.

Согласно сообщению, были госпитализированы 38-летний житель Донецка и 40-летний гражданин Турции, которые получили термические ожоги лица, ранения глаз и контузии.