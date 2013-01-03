В ДТП в Крыму травмированы 6 человек

В Крыму шесть человек получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей.

Как сообщила пресс-служба управления ГАИ в Крыму, ДТП произошло вечером 1 января в районе Судака.

По данным ведомства, ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу и врезался в «Мазду».

В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили водители легковушек, трое пассажиров ВАЗа и пассажирка «Мазды» - жители Кировского района полуострова и Судака.