Ивано-Франковщина: посетители ресторана обстреляли охранника

В Ивано-Франковской области молодые люди, которые не желали покинуть ресторан после празднования Нового года, обстреляли охранника.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области, утром, 1 января, после празднования Нового года компания молодых людей отказалась покинуть ресторан в одном из комплексов для отдыха села Паляница Ивано-Франковской области. Гости затеяли драку с охранниками, которые пытались объяснить, что ресторан закрывается. Возмущенные посетители покинули заведение, однако через полтора часа трое из них вернулись с травматическим оружием и начали стрельбу. Вследствие этого 24-летний охранник получил травму ноги и был доставлен в Яремчанскую больницу.

О конфликте владельцы ресторана сообщили в милицию.

Через несколько часов правоохранители задержали трех нападающих. Начато уголовное производство. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

Проводятся первоочередные следственные действия и выясняются обстоятельства инцидента.