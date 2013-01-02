В Хмельницкой области спасли 17 рыбаков
13:02, 02 января 2013Новости регионов
0
Находились на льдине
В минувшие сутки в Хмельницкой области спасатели спасли 17 рыбаков.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в территориальном управлении МЧС в области, чрезвычайная ситуация произошла на водохранилище-охладителе Хмельницкой АЭС - откололась льдина, на которой находилось 17 рыбаков.
К месту события были направленные спасатели на надувных и моторных лодках.
Спасатели выявили, что льдина площадью примерно 5 га откололась и находилась на расстоянии 100 м от берега и постепенно отдаляется. В ходе спасательной операции со льдины было спасено 17 человек.
Никто из рыбаков не пострадал, за медицинской помощью не обращались.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter