В центре Ивано-Франковска водитель сбил 8 человек и скрылся

В Ивано-Франковске, возле центральной елки, водитель легкового автомобиля сбил восемь человек и скрылся.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ивано-Франковской области, сегодня в Ивано-Франковске около 4.00 утра неизвестный водитель неподалёку от новогодней елки наехал на группу людей, которые находились на улице и праздновали Новый год.

Восемь человек получили телесные повреждения разной степени тяжести. Самая молодая потерпевшая - 15-летняя девушка. Все потерпевшие для оказания медицинской помощи доставлены в лечебные учреждения г. Ивано-Франковска.

Водитель с места происшествия скрылся, его разыскивают правоохранительные органы.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения начато уголовное производство. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура.

На данное время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и принимаются меры по установлению и задержанию водителя.