Львовщина: взрывом петарды обожгло лицо 12-летнему мальчику

Доставлен в городскую больницу

Во Львовской области взрывом петарды обжгло лицо 12-летнему жителю Сокальского района. Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ МЧС Украины во Львовской области, 1 января в селе Каров Сокальского района в руках у 12-летнего местного жителя взорвалась петарда, нанеся мальчику ожоги лица ІІ степени тяжести. Подросток был доставлен в Червоноградскую городскую больницу.

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