В Тернополе мужчина попал под колеса и получил тяжелые травмы

В Тернополе 24-летний мужчина, который пытался на ходу сесть в поезд, угодил под колеса и получил тяжелые травмы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в линейном отделе железнодорожной станции «Тернополь», инцидент произошел 1 января. Мужчина пытался заскочить в двигавшейся поезд №25 «Одесса-Львов», однако соскользнул и попал под колеса, вследствие чего ему отрезало левую ногу на уровне голени.

Потерпевшего в шоковом состоянии госпитализировали в первую городскую больницу. У него выявлены многчисленные травмы, сотрясение головного мозга, закрытый перелом ключицы.