На Волыни пятый день продолжаются поиски двоих детей
11:10, 02 января 2013Новости регионов
0
Пошли кататься на санках
В пгт Колки Маневицкого района Волынской области пятый день продолжаются поиски двоих детей, которые пошли кататься на санках к реке Стырь и не вернулись домой.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, дети 2002 и 2004 годов рождения пошли к реке ориентировочно в 17.00 29 декабря.
К поисково-спасательным работам привлечены подразделения МЧС (в том числе водолазно-спасательная группа), работники МВД и местные жители. Водолазами обследовано около 1200 м русла реки.
По состоянию на 7.00 2 января дети не найдены, поисковые работы продолжаются.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter