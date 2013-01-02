Винниччина: спасли мужчину, которого засыпало в колодце

В селе Рахны-Лесные Шаргородского района Винницкой области спасли мужчину, которого частично засыпало в колодце на глубине 18 метров.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пострадавшего подняли на поверхность сегодня, 31 декабря, в 00.50. Его состояние удовлетворительное, в госпитализации не нуждается, проинформировали в Госслужбе.

«В ходе проведения спасательной операции с пострадавшим постоянно поддерживался речевой контакт, была изыскана возможность подачи ему кислорода и продуктов питания», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, днем 29 декабря в с. Рахны-Лесные во время чистки колодца мужчина оказался засыпанным землей в результате обвала.