В Житомире глыба льда проломила голову 18-летней девушке

В Житомире вчера, 28 декабря, глыба льда упала на 18-летнюю девушку и проломила ему голову.

Как сообщили в Житомирской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи, происшествие произошло в Житомире на троллейбусной остановке возле перекрестка улиц Киевская и Московская.

В результате падения глыбы 18-летняя девушка получила открытую черепно-мозговую травму и ее в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из больниц Житомира, где она до сих пор находится. Сейчас медики борются за ее жизнь.