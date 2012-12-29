В Житомире глыба льда проломила голову 18-летней девушке

18:11, 29 декабря 2012
Новости регионов
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Сейчас медики борются за ее жизнь

В Житомире вчера, 28 декабря, глыба льда упала на 18-летнюю девушку и проломила ему голову.

Как сообщили в Житомирской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи, происшествие произошло в Житомире на троллейбусной остановке возле перекрестка улиц Киевская и Московская.

В результате падения глыбы 18-летняя девушка получила открытую черепно-мозговую травму и ее в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из больниц Житомира, где она до сих пор находится. Сейчас медики борются за ее жизнь.

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