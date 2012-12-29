В Полтаве мужчина упал в шахту лифта и травмировался
Почему он упал - пока неизвестно
В Полтаве мужчина упал в шахту лифта и покалечился.
Об этом журналистам сообщил начальник центра пропаганды ТУ МЧС Украины в Полтавской области Виталий Шкаревский.
По его словам, происшествие зарегистрировано в одном из домов в микрорайоне Левада.
«Сегодня, 29 декабря, в одном из домов в шахту лифта упал мужчина. Спасателям об инциденте сообщили жильцы дома. Они услышали, что на дне шахты кто-то стонет, заглянув туда, увидели мужчину - одного из жильцов этого дома, проживающего на 7 этаже. Как и почему он упал пока неизвестно. Полтавчанин сильно травмировался. До приезда медиков первую помощь ему оказали спасатели, потом подняли на специальных носилках и передали врачам», - сказал В.Шкаревский.
Медики госпитализировали пострадавшего. Какой ему поставлен диагноз пока не сообщается.