Ривненщина: 7-летнему мальчику петарда оторвала палец

В Ривненской области семилетнему мальчику взрывом петарды оторвало палец.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

По данным УСО, медики поставили пострадавшему диагноз: травматическая ампутация пальца левой руки. Мальчик объяснил, что травму получил из-за неправильного обращения с петардой, которую нашел на улице, отметили в милиции.

В связи с этим, милиция призывает граждан осторожно обращаться с пиротехникой, особенно уделять повышенное внимание поведению детей, чтобы не допустить их травмирования.

Также в милиции отметили, что в результате принятых мер, в Украине из незаконного обращения изъято 15 тонн пиротехники.