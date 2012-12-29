Теплоснабжение Полтавы восстановлено в полном объеме

Сегодня уже восстановлено теплоснабжение четырех микрорайонов Полтавы, которые были отключены для срочного ремонта теплосети. Городские власти и коммунальщики сработали на опережение, чем предупредили угрозу серьезной аварии. Об этом сообщил первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Александр Алипов, сообщает пресс-служба Минрегиона Украины.

«Это не был порыв, как и не был плановый ремонт. Во время морозов, которые господствовали недавно, в процессе эксплуатации крупнейшей в городе котельной, расположенной на улице Циолковского, 8, было обнаружено изношенный участок теплосети, грозившей серьезной, если не катастрофической аварией, уже в ближайшем в будущем. Специалисты коммунального предприятия «Полтаватеплоэнерго» дождались самого значительного повышения температуры воздуха и должны были провести срочный внеплановый ремонт. Таким образом была устранена угроза крупной аварии во время новогодних и рождественских праздников», - отметил первый заместитель главы Минрегиона.

Как сообщал УНИАН, почти 180 тыс. жителей Полтавы с 6:00 28 декабря были отключены от отопления и горячей воды в связи с экстренным ремонтом котельной, которая принадлежит коммунальному предприятию «Полтаватеплоэнерго».

В связи с ремонтом, кроме жилых домов, от теплоснабжения были отключены детская поликлиника, больница, 2 школы и 4 детских сада.

«Коммунальные службы города сработали оперативно, и уже в 15:00 ремонтные работы были завершены и начата подача теплоносителя в систему. Еще через два часа тепло вернулось в дома людей. Таким образом, сейчас теплоснабжения областного центра восстановлено полностью. Со своей стороны, Минрегион Украины отслеживал ситуацию и готовил срочные меры по координации помощи из других регионов и от центральных органов власти, которую они полностью были готовы предоставлять полтавчанам в случае, если ситуация осложнилась или вышла из-под контроля», - прокомментировал ход аварийно- восстановительных работ А.Алипов.