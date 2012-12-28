В Мариуполе трое людей отравились угарным газом

В Мариуполе Донецкой области трое людей отравились угарным газом, один из них умер.

Об этом сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, 27 декабря в 21.50 в Ильичевском районе Мариуполя в частном жилом доме в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации угольной печи погиб мужчина 59 лет, отравившись угарным газом. Вместе с ним отравились две женщины 57 и 90 лет, но в состоянии средней тяжести были госпитализированы в реанимационное отделение городской больницы № 5.

