Семьи, в которых дети пострадали от инфекции в Богодухове, получили помощь

Компенсацию в размере 1000 гривен на каждого ребенка получили семьи, дети которых пострадали вследствие вспышки инфекционного заболевания в Богодухове.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, по словам председателя облгосадминистрации Михаила Добкина, для оказания помощи семьям были найдены внебюджетные средства, и власть свое обещание выполнила.

«Во время встречи с семьями было принято решение о поиске внебюджетных средств для компенсации расходов на лечение каждого ребенка. Мы эти средства нашли, и семьи компенсацию получили», - сказал в своем комментарии М.Добкин.

Материальные средства на восстановление здоровья 114 школьников были вручены членам их семей в Богодуховской районной государственной администрации, сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября - начале октября 2012 года в Богодухове была зафиксирована вспышка инфекционного заболевания среди школьников. Носителем инфекции стал поставщик, который обеспечивал несколько учебных учреждений района.

Были приняты все необходимые меры по устранению причин заболевания детей.

11 октября во время выездного заседания по вопросу заболевания детей было принято решение выделить по тысяче гривен на лечение и оздоровление семьям больных детей. Тогда же глава Харьковской облгосадминистрации М.Добкин поручил своим заместителям обеспечить закупку всех необходимых медикаментов для Богодуховской районной больницы, чтобы все лекарства дети получали бесплатно.