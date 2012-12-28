На Полтавщине низкий уровень смертности новорожденных

Первый заместитель Главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова заявляет, что Полтавская область одна из тех, где самый низкий уровень смертности новорожденных.

Об этом она сообщила после открытия областного перинатального центра. «Полтавская область - это область, где уровень материнской и детской смертности самый низкий в Украине», - сказала И.Акимова.

В 2012 году в Полтавской области не зафиксировали ни одного случая смерти новорожденного ребенка.

Также Ирина Акимова выразила надежду, что открытие областного перинатального центра в Полтаве увеличит доступность качественной помощи для женщин, которым это нужно.

«Появление такого центра поможет увеличить уровень доступности помощи абсолютно для всех женщин, которые в этом нуждаются, даже из отдаленных уголков области», - отметила Акимова.