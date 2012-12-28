В Херсоне от взрыва бытового газа пострадали двое мужчин

В Херсоне в результате взрыва бытового газа пострадали двое мужчин.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, взрыв газовоздушной смеси с последующим горением произошел вчера в 8.20.

Взрывом повреждено здание летней кухни.

Потерпевшие мужчины, 1976 и 1978 г.р., госпитализированы: один - в реанимацию, другой – в ожоговое отделение с ожогами тела 2-3-й степени.

Пожар ликвидирован силами пожарно-спасательного подразделения Суворовского района г. Херсона.

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с газовой плитой.