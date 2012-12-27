Полтавский перинатальный центр станет учебным учреждением

На базе новосозданного Полтавского областного перинатального центра, открытие которого состоялось сегодня в рамках реализации Национального проекта «Новая жизнь - новое качество охраны материнства и детства», будут готовить медицинских работников для всей Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом во время посещения центра заявила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова.

«Здесь очень хороший учебный тренинговый центр, который станет основой для подготовки и переподготовки специалистов не только Полтавской области, но и, надеюсь, многих других областей», - сказала она.

По словам И.Акимовой, подготовка высококвалифицированных кадров является обязательной составляющей проекта «Новая жизнь». Речь идет в первую очередь о тренинговых программах для специалистов-медиков, обучение по которым проводится на мощностях новых перинатальных центров, оснащенных самым современным оборудованием. «Этот центр построен по технологиям, отвечающим международным стандартам», - добавила первый заместитель главы АПУ.

И.Акимова также отметила, что благодаря активному сотрудничеству с международными партнерами работа по подготовке кадров постоянно расширяется - с начала работы проекта более 3,5 тыс. врачей уже прошли обучение по этой программе. «Мы решим задачу повышения качества предоставления помощи матери и ребенку. Эта задача, которую ставит перед нами Президент, и задача, которая ставится всем мировым содружеством», - резюмировала первый заместитель главы АПУ.